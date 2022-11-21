«المركزي» يُبلغ البنوك بنقل تبعية 5 مبادرات لـ3 وزارات.. منها التمويل العقاري

أخطر حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بنقل تبعية المبادرات منخفضة العائد من «المركزي» إلى جهات وزارية، منها وزارات المالية، والإسكان، والسياحة.

وقال «عبد الله» في كتاب دوري، إنه سيتم بموجب المبادرات تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن أسعار السوق السائدة.

مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

وتضمن الكتاب الدوري للبنك لمركزي ما نُشر في الجريدة الرسمية من قرار رئيس الوزراء، متضمناً مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ونقل تبعيتها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسعر عائد 8% متناقص، ونقل مبادرة دعم قطاع السياحة لـ«صندوق دعم السياحة والآثار» بوزارة السياحة.

وأشار القرار، إلى نقل تبعية مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج إلى وزارة المالية بسعر عائد مقطوع 3%، ونقل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بسعر عائد متناقص 3% إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذلك مبادرة تشجيع طرق الري الحديث لوزارة المالية بسعر عائد 0%.

خصم قيمة التعويض من حساب كل جهة

وبموجب القرار، سيتم خصم قيمة التعويض من حساب كل جهة معنية كل 3 أشهر اعتباراً من أول نوفمبر الجاري، ويجوز بعد موافقة البنك المركزي المصري، تعديل توقيت الخصم، على أن تتولى الجهات المسؤولة عن المبادرات، التأكد من توافر رصيد كافي بحسابها لدى «المركزي».

كان رئيس الوزراء أصدر قراراً مساء أمس الأحد، بتولي 3 وزارت الإشراف على المبادرات منخفضة العائد بدلاً من البنك المركزي المصري، مع إدارة ومتابعة جميع المبادرات التمويلية.