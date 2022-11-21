«تموين الإسكندرية»: تحرير 7 محاضر للمزارعين الممتنعين عن توريد الأرز

حررت الإدارة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 7 محاضر بمنطقة أبيس للمزارعين المخالفين للتعليمات الوزارية بعدم توريد شعير الأرز بإجمالي 6000 كيلوجرام.

وجاء ذلك في اطار تطبيق التعليمات الوزارية لمنظومة توريد شعير الأرز لهذا العام، بشن عدد من الحملات الرقابية على الأحياء والمزارعين وبتكليفات من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بإشراف مؤنس محمد مشرف عام الرقابة التموينية بالمديرية وإدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة وأحمد هيبة مفتش تموين إدارة وسط وأحمد حسن وأحمد على مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أماني حلمي ومصطفى محمود مفتش قسم صيانة الحبوب.

استمرار إطلاق الحملات الرقابية

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وأكدت المديرية استمرار إطلاق الحملات الرقابية؛ للتأكد من سير عملية البيع والشراء بسهولة للتسهيل على المواطنين.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، بالإضافة الى المزارعين ومدى تحفظهم على السلع الغذائية؛ للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.