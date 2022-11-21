ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية أثناء ترويجهما عملات مزورة بمدينة الشروق

تمكنت قوة أمنية، تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، ومقيمان بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية.

اتجار في النقد الأجنبي

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وأضافا بتحصلهما على تلك المبالغ من شخص يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، نظير تعاملات مالية بينهم، وقيامهما بتغيير العملات الأجنبية من أحد الأشخاص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

مبالغ مالية مقلدة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه وبحوزته طلقات نارية ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، ومبلغ مالي «مقلد».

وبمواجهته بما جاء في أقوال المتهمين المضبوطين، وما أسفر عنه الضبط أيدها وأقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي، وأنها من متحصلات نشاطه غير المشروع، وأن المبلغ المالي المقلد من متحصلات واقعة النصب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.