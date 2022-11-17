ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالزيتون

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنّ سائق له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، يزاول نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذا من الشقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال وجوده في الشقة سكنه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.