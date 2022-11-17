ضبط موظف متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة

تمكنت إدارة مباحث مكافحة الأموال العامة بالجيزة بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على محلل نظم بمصلحة الضرائب لقيامه بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية.

تفاصيل الواقعة

ترجع التفاصيل عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية، وأثناء ضبطه، تبين أنه محلل نظم بمصلحة الضرائب 44 سنة ومقيم العجوزة، لقيامه بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية.

وبناء على معلومات مسبقة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بشارع لبنان دائرة القسم وبحوزته 70 ألف و150 دولار أمريكي، 9 آلاف و800 جنيه مصري، وجرى ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

يقول المحامي والخبيرالقانوني محمد أبو عزب لـ«الوطن»، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، جرى تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.