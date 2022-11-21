«الداخلية» تنظم لقاءات لتوعية طلاب المدارس بخطورة تعاطي المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، من مرحلتي الإعدادية والثانوية، لتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصةً المستحدثة منها، وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية.

وشملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، فضلا عن عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا، التي توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.