الأمن يداهم بؤر تجار المخدرات في 4 محافظات.. سقوط 3 أباطرة بـ310 طرب حشيش
كتب:
محمد بركات
12:09 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة محرم بك .. وبحوزتهما (عدد 285 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول).
مديرية أمن مطروح
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزته (عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,250 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول).
مديرية أمن البحيرة
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمنهور .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).
مديرية أمن الدقهلية
ضبط (عنصرين إجراميين ) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أجا .. وبحوزتهما (عدد 3000 قرص مخدر لعقار "تامول" - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول).
ميناء القاهرة الجوى
ضبط (أحد الأشخاص) حال وصوله للبلاد قادماً من الخارج .. وبحوزته (عدد 190 قرص مخدر).
منطقة السحر والجمال
ضبط (عنصر إجرامى ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان) حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.