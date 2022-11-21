ورشة عمل لتدريب موظفي المنشآت الرياضية على مواجهة الأزمات والكوارث

نظمت الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، بقطاع الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة الشباب والرياضة، ورشة عمل تفاعلية بعنوان «المخاطر التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية»، ضمن فعاليات الملتقى الأول لإدارة الأزمات والكوارث، خلال الفترة من 20 إلى 22 من شهر نوفمبر الجاري.

تطوير خطة الحد من المخاطر ومواجهة الكوارث

وشهدت الورشة، محاضرة ألقاها الدكتور محمد عبدالقادر، مساعد الوزير لمراكز الشباب، تناول خلالها أنواع المخاطر التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية، والتوعية بمفهوم الأزمات التي تواجه العمل الشبابي والرياضي وأنواعها ومراحلها وكيفية مواجهتها، كما استعرض عدداً من السيناريوهات التي تحاكي التصرف السليم في التعامل مع الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى كيفية تغير وتحسين الصورة الذهنية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وقال «عبدالقادر»، إن الورشة تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تدريب وتأهيل العاملين في مجال إدارة الازمات داخل الوزارة وذلك لتمكينهم من تنفيذ مهامهم على أكمل وجه وتحسين نوعية الأداء، وتحسين خطة إدارة الأزمات والخروج بتوصيات تسهم في إثراء الخطة وتطويرها من أجل الحفاظ على المنشآت الشبابية والرياضية من المخاطر التي تواجهها، موضحا أن الورشة تهدف أيضا إلى تنمية وترسيخ مفهوم إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لدى العاملين بديوان عام وزارة الشباب والرياضة والمديريات في المحافظات.

تنمية مهارات الموظفين لحل الأزمات التي تواجههم يوميا

وأشار الى أن الورشة استهدفت تدريب الحاضرين من مسئولي وموظفي المنشآت الرياضية على تنمية مهاراتهم لحل الأزمات التي تواجههم يومياً، بالإضافة إلى ترجمة ذلك على أرض الواقع في خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ بشكل دقيق وسريع لمواجهات الأزمة والمساهمة في القضاء على آثارها.

من جانبهم أكد المشاركون في ملتقى إدارة الأزمات، أهمية المعلومات التي طرحت خلال الورشة، وأشادوا بالعرض التفصيلي، حول تحديات إدارة الأزمات وما تم تقديمه من أمثلة تعزز المادة النظرية، متمنين المزيد من البث المعرفي والأنشطة خلال فعاليات الملتقى.

شارك في الورشة 150 من العاملين بإدارة الأزمات بديوان عام الوزارة، ومديريات الشباب والرياضة من مختلف محافظات الجمهورية، وبحضور كل من الدكتورة ياسمين عراقي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ومحسن محمد، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بديوان عام الوزارة.