بالأسماء.. إصابة 3 سيدات في تصادم بين سيارة ودراجة نارية ببني سويف

أصيبت 3 سيدات، في حادث تصادم سيارة ميكروباص «أجرة» مع دراجة نارية بشارع عبد السلام عارف وسط مدينة بني سويف، وجرى نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهن.

حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، بلاغًا يفيد بإصابة 3 سيدات في حادث سير ناتج عن تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية بشارع عبد السلام عارف وسط مدينة بني سويف، وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابات ونقلهن إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

أسماء المصابات في الحادث

وتبين إصابة «نادية.ف.م» 40 عامًا تقيم مركز الفشن، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيسر، و«منى.ع.ش» 40 عامًا تقيم مركز الفشن، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، و«بهية.ف.م» 46 عامًا تقيم مركز سمسطا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن داخل مستشفى بني سويف التخصصي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث وإخطار جهات التحقيق.