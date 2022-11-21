السجن المشدد 7 سنوات لمتهم قتل شخصًا في مشاجرة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، المتهم «ا. م. ج» بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل المجني عليه «م. م»، طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز المراغة.

وصدر جنايات سوهاج الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وصول المجني عليه للمستشفى جثة هامدة

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقت أجهزة الأمن، بلاغا بمقتل المجني عليه إثر التعدي عليه بمطواة سلاح أبيض وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين المتهم والمجني عليه قام على إثرها المتهم بطعنه بالمطواة ولقى مصرعه في الحال، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.