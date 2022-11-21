جامعة سوهاج تختتم برنامجها التدريبي الـ44 عن مكافحة الفساد

أختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي ال44 عن مكافحة الفساد" اونلاين "، وذلك بالتعاون مع وحدة مكافحة الفساد بالجامعة، والذي استهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة المختلفة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تنفذ هذه البرامج التدريبية لكافة منسوبيها بهدف التوعية بضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحوكمة التى تعد من أساسيات الحياة المؤسسية بالتعليم العالي بالجامعات، حيث تحرص الجامعة على تطبيق هذه المعايير والمبادئ في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

اهداف البرنامج التدريبي

واشار عبد الخالق إلى أن البرنامج التدريبي تضمن التعريف بأهم أنواع الفساد الإداري من المحسوبية والمحاباة واستغلال النفوذ الوظيفي والتهاون في القيام بواجبات الوظيفة، إلى جانب الفساد السياسي والأخلاقي، وتناول أيضاً مناقشة أهم أنواع الفساد المالي شاملاً الكسب غير المشروع والرشوة واختلاس المال العام وإهداره وغسيل الأموال، الي جانب استعراض الآثار المترتبة على انتشار الفساد ووسائل مجابهته والحلول المقترحة للحد منه والقضاء عليه.

30 متدرب بالبرنامج التدريبي

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج التدريبي تناول ايضاً تقديم اقتراحات للحد من ظاهرة انتشار الفساد، ومجابهتها بوسائل رادعة للقضاء عليها، ومناقشة نتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومعرفة آراء ومقترحات المشاركين فيها، مضيفاً ان البرنامج استمر على مدار يومين بمعدل 10 ساعات تدرببية، وشارك به 30متدرب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة المختلفة.