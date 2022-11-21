محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام الصين التعاون في الطاقة المتجددة

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، يانج ييي قنصل عام الصين بالإسكندرية، يرافقه وفد من مسئولي الطاقة المتجددة في الصين أثناء زيارتهم لمدينة الإسكندرية؛ لبحث تعزيز سبل التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة في الإسكندرية.

في البداية، رحب المحافظ بالوفد على أرض الإسكندرية، معربًا عن استعداده لزيادة كافة سبل التعاون بين الجانب الصيني خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة.

محافظ الإسكندرية: الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بمجال الطاقة المتجددة

وأكد «الشريف»، أن المحافظة على استعداد تام لتذليل كافة التحديات لإقامة المشروعات التنموية وفقًا لتوجهات الدولة التي تولى اهتمامًا كبيرًا بمجال الطاقة المتجددة على كافة المستويات، وهذا ما ظهر جليًا في قمة المناخ العالمي COP27.

الوفد الصيني: ندرس الاستثمار في مصر بالطاقة الشمسية

من جانبه، وجه الوفد الصيني الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا رغبتهم في دراسة فرص الاستثمار في مصر فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، خاصة وأن مصر لديها العديد من المقومات والإمكانيات في هذا المجال، مشيرين إلى أن فرص الاستثمار في هذا المجال مميزة أيضا في مدينة الإسكندرية.