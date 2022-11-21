«ضربه بمقص على رأسه».. تفاصيل مقتل «بائع حُصر» في مشاجرة مع 4 أشقاء بالغربية

«كان راجع من شغله».. بهذه الكلمات بدأ أحمد بدير، حديثه حول وفاة زوج شقيقة المجني عليه، علاء إبراهيم الشيشيني، المقيم بقرية العتوة القبلية، التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، ويعمل بائع «حصر ودوسات»، والذي لقي مصرعه، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين 4 أشقاء بسبب لعب الأطفال.

كان راجع من شغله

وقال بدير في حديثه لـ«الوطن»، إن المجني عليه لديه من الأطفال 3، منهم بنت، في مراحل تعليمية مختلفة، وحال عودته من عمله يوم السبت الماضي، ذهب إلى جيرانه لمعاتبهم على شجار الأطفال «الأولاد كانوا ضاربين بعض»، إلا أنه نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بينه وبين 4 أشقاء، قام على إثرها أحد المتهمين، ويدعى «أحمد. ا»، يعمل ترزي، بضربه على الرأس مستخدمًا «مقص».

وأضاف شقيق المجني عليه في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم نقل المجني عليه علاء إبراهيم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذه، وتم التحفظ على الجثة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

تشييع الجثمان

وأكد اسماعيل محمد أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، أنه تم تشييع جثمان الشاب علاء إبراهيم إلى مثواه الأخير ظهر يوم الأحد الماضي، بعد انتهاء الطب الشرعي، وأداء صلاة الجنازة عليه من مسجد الهمشري بقرية العتوة القبلية، ودفنه بمسقط رأسه في مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد على وجوه الأهالي، مشيرا أنه كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط الأهالي.

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية العتوة القبلية بدائرة المركز، بسبب لعب الأطفال، وأسفرت عن مقتل أحدهما، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وضبط المتهمين، واقتيادهم إلى ديوان عام مركز شرطة قطور، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتسليم الجثمان إلى ذويه، بعد انتهاء الطب الشرعي، من توقيع الكشف الطبي على الجثة، لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

وقالت أسماء زيان المحامية والخبيرة القانونية، إن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، هي الإعدام شنقا، طبقاً لمواد القانون، وإذا كان القتل عن طريق الخطأ، يعاقب بحسب المادة 238 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم الحكم في كل قضية بحسب القيد والوصف.