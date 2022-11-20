قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 420 طن أرز شعير خلال حملات بكفر الشيخ

تمكنت حملة لمباحث التموين في محافظة كفر الشيخ، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط كميات كبيرة من أرز الشعير، حجبها تاجر عن التداول بإحدى قرى مركز مطوبس.

كانت معلومات قد وردت إلى مباحث التموين بكفر الشيخ، بتخزين «م.م.أ»، يُقيم بإحدى قرى مركز مطوبس، كميات كبيرة من الأرز الشعير في مخازن خاصة بمنزله، بغرض الاحتكار، واعتزامه إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتوجهت حملة إلى مكان المذكور، وبالفحص تبين أن القائم عل إدارته «ح.أ.م»، ويُقيم بمركز فوه، وبسؤاله أفاد أن المخزن ملك الشخص السابق ذكره، ولا يوجد له رخصة من أي جهة معينة.

ضبط 4 آلاف و584 جوالاً معبأ أرز شعير

وبتفتيش المكان تم ضبط 4 آلاف و584 جوالاً معبأ أرز شعير، تُعادل 300 طن و240 كيلو، فيما جرى التحفظ على الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيداً لصدور قرار بشأنها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13686 لسنة 2022م جنح مركز شرطة مطوبس، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ضبط 120 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

كما تمكنت حملة مباحث التموين من ضبط 80 طن أرز شعير، داخل مضرب يعمل بدون ترخيص فى مركز مطوبس، وضبط 40 طن أرز شعير، داخل مخزن يعمل دون ترخيص فى مركز سيدي سالم، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق.