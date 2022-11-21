عاجل.. تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة على البحر الأحمر: تصل لحد السيول

حذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، المواطنين من سقوط أمطار غزيرة جنوب المحافظة، خاصة حلايب وشلاتين التي قد تشهد سيولا، خلال الثلاثة الأيام المقبلة؛ طبقا لمركز التنبؤ بالفيضان.

سقوط أمطار بالبحر الأحمر

ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار المتوقعة والتي تؤثر على الطرق السريعة، وتصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية جنوب البحر الأحمر.

تحذير السائقين بطرق البحر الأحمر

وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر، السائقين على الطرق السريعة الالتزام بالسرعات المقررة وعدم استخدام الفرامل على الطرق المبللة، ونشرت إدارة مرور البحر الأحمر خدمات ثابتة ومتحركة ورادرات لمراقبة السرعة القانونية المقررة.

ويستقبل أهالي جنوب البحر الأحمر، موسم سقوط الأمطار بدق الطبول وإقامة الأفراح وإطلاق الزغاريد فرحة بمياه الأمطار والسيول، والتي تروي الصحاري وتحولها إلى جنة خضراء، وتسقي الإبل والأغنام وتعيد الحياة إلى الصحاري.