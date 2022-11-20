حزن بالغردقة لمصرع مدير مدرسة «الأمل» في حادث البحر الأحمر اليوم 

سادت مدينة الغردقة حالة من الحزن بعد وفاة وليم عياد مقاريوس، مدير مدرسة «الأمل»، والذي لقي مصرعه في حادث البحر الأحمر اليوم، إثر تصادم أتوبيس بسيارة تريلا في الكيلو 40 على طريق «رأس غارب- الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر.

وأسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا، بينهم ثلاثة من أسرة واحدة، وإصابة 30 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام ورأس غارب المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حزن في الغردقة على ضحايا حادث البحر الأحمر اليوم

واكتست الغردقة بالسواد لرحيل الفقيد في حادث البحر الأحمر اليوم، والذى كان يتمتع بالسيرة العطرة، ونشر عدد من المواطنين كلمات العزاء لرثاء الراحل على صفحات «فيسبوك»، ووصفوه بأنه كان بشوش الوجه. َ

ونعى هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر الفقيد، والذي كان يشغل منصب مدير مدرسة الامل بالغردقة ووافته المنية في حادث البحر الأحمر أثناء عودته من القاهرة.

ضحايا حادث طريق البحر الأحمر

وأسفر حادث أتوبيس البحر الأحمر عن مصرع 12 شخصا، بينهم السائق، وثلاثة من أسرة واحدة، وهنك جثتان مجهولتي الهوية حتى الآن.

والمتوفين هم أماني جمال محمد، وسيدة السمان حسن، وهالة رمضان عباس، وكريم رمضان عباس، ومحمد عبد الرؤوف إبراهيم، وفتحي محمد أحمد، ووليم عياد مقاريوس، والسعيد سمير السعيد، ورباب فتحي عيد أحمد، ورمضان عباس أحمد، إضافة إلي اثنين مجهولين.