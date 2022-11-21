«تضامن الغربية»: تنظيم 4 معارض للملابس الجديدة و3 قوافل طبية خلال أسبوع

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، الحصاد الأسبوعي للخدمات التي قدمتها للمواطنين، إذ جرى تنظيم 3 قوافل طبية، استهدفت الكشف الطبي على 235 مريضًا من غير القادرين، بالإضافة إلى تنظيم 4 معارض ملابس جديدة، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

علاج 250 مريضًا

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أنه جرى استهداف 250 مريضًا بقرية كوم عبود مركز بسيون، وقرية كفور بلشاي مركز كفر الزيات، وقرية كفر سبطاس مركز طنطا، إذ تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية من المياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بطنطا.

إقامة 4 معارض ملابس

وأضاف «عبدالمتجلي» أنه جرى خلال أسبوع تنظيم 4 معارض لتوزيع الملابس الجديدة، استهدفت الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى العتوة القبلية والعتوة البحرية والنمكية بمركز قطور، وقريه كفر حجازي مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

وأوضح «عبدالمتجلي» أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يجري وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كافة أرجاء المحافظة، وأن المستفيد منها هم الأسر الأولى بالرعاية، وفق معايير أهمها، أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه والإنفاق على عائلته.

توزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجًا

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة، ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها من الملابس الجديدة.