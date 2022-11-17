قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» في الجيزة.. تستمر لـ23 نوفمبر

تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على توفير كافة الخدمات المختلفة للأهالي في القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية التابعة للمبادرة، منها الخدمة الطبية، حيث أن صحة الأهالي والحفاظ عليها من أولويات عمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف، وتطلق المؤسسة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، عددا من القوافل الطبية، التي تضم التخصصات الطبية المختلفة.

قوافل طبية في نزلة السمان وأطفيح

وأعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في بيان لها، عن تنظيم عددا من القوافل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في محافظة الجيزة، بداية من غدا الجمعة، وحتى يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، التي توفر خدمة الكشف وصرف العلاج المجاني للمواطنين في شتى التخصصات الطبية، وذلك ضمن الدور المجتمعي الذي تلعبه المبادرة في التخفيف عن كاهل المواطن.

ووفق البيان، فتنطلق القوافل في يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، تنظم في مركز أطفيح، أما في يومي 22 نوفمير و23 من شهر نوفمبر الجاري، تطلق المبادرة قافلة طبية أخرى في منطقة نزلة السمان التابعة لإدارة الهرم.

التخصصات الطبية في قوافل «حياة كريمة»

وتضم القوافل الطبية التي تنظمها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، العديد من التخصصات الطبية المختلفة، بحيث يتوافر للمواطن الخدمة الطبية الشاملة المجانية، وهي كالتالي:

- النساء والتوليد.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- الأشعة.

- التحاليل.

وأعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، عن وجود صيدالية يتوافر بها أنواع العلاج المختلفة بالقوافل، التي يتم صرفها مجانا للمواطنين، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية مكثفة أو إجراء عمليات جراحية، إلى مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان.