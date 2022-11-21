«حياة كريمة» تنظم قوافل طبية للتوعية بمرض السكري في القاهرة والجيزة

نظمت مؤسسة حياة كريمة، قوافل طبية في مركزي منشأة القناطر وأطفيح بالجيزة، وعين شمس في القاهرة، للكشف والتوعية بشأن أعراض والتعامل مع مرض السكري، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية.

وتأتي القافلة خلال شهر التوعية بـ مرض السكري، حيث ضمّت تخصصات طبية، أهمها الرمد والباطنة والسكر.

خدمة 558 مواطنا

ونجحت القافلة في خدمة 588 مواطنا من الأهالي، والكشف وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

قوافل حياة كريمة

وكشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عن جهود قافلتيها الطبيتين بمحافظة المنوفية خلال الأيام الماضية، في إطار تنفيذ هدف المبادرة في العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى المعيشة في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرا والنائية.

وأعلنت المبادرة الرئاسية، أنّ قطار القوافل الطبية بمحافظة المنوفية كان له محطتين، بتعاون مشترك بين جامعة السادات ومؤسسة حياة كريمة، وتم تنظيمهما لخدمة أهالي مركزي قويسنا والباجور.

وخُصصت قافلة مركز الباجور لقرية ميت عفيف، وتم الكشف فيها على 256 مواطنا، في 5 تخصصات طبية، بينما قصدت قافلة مركز قويسنا، قرية كفر مصطاي، وتم الكشف فيها على 253 مواطنا، في 5 تخصصات طبية.