«صناع الخير» تشارك في قوافل «ستر وعافية 5» بالغربية.. 3 مبادرات طبية

أعلنت مؤسسة «صناع الخير»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشاركتها بثلاث مبادرات كبرى في أعمال المرحلة الخامسة من قوافل «ستر وعافية»، والتي نظمها التحالف لخدمة أهالي قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جنباً إلي جنب مع 14 من أعضاء التحالف، لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً.

قوافل «ستر وعافية»

وأكد هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لـ«صناع الخير للتنمية»، أن المؤسسة حرصت على المشاركة في قوافل «ستر وعافية» في مراحلها الخمس، من خلال تنفيذ فعاليات مبادرات «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى، و«قدم صحيح» لعلاج مرضى القدم السكرى غير القادرين حماية لهم من البتر، ومبادرة «لمصر.. أطفال مصر مستقبل مصر»، لإجراء المسوحات الطبية لأطفال المدارس حماية لهم من الإصابة بأمراض العيون والأنيميا والتقزم والسمنة والسكر.

مبادرة «عنيك في عنينا»

وأشار «عبد الفتاح» إلى أن «صناع الخير» حرصت على تنفيذ خدمات مبادرة «عنيك في عنينا» لأهالي كفر حجازي والقرى المجاورة، بعمل مستشفى عيون متنقل وتقديم خدمات توقيع الكشف على العيون وصرف العلاج، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية، تمهيدا لتسلميها لمستحقيها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون مختلفة، تمهيدا لإجرائها.

وذكر أن مبادرة «قدم صحيح» تضمنت التوعية بمخاطر الإصابة بالسكر والحماية من مضاعفاته، وإرشاد الأهالي لخدمات المبادرة بأقرب مستشفى جامعي، وهي غرفة مبادرة قدم صحيح بمستشفى جامعة طنطا وكيفية الاستفادة منها.

الكشف على أطفال المدارس

وأوضح «عبد الفتاح»، أن مبادرة «لمصر»، والتي تم تنفيذها داخل مدرسة كفر حجازي الابتدائية المشتركة استهدفت دعم صحة أطفال المدرسة بتقديم الخدمات الطبية ذات الجودة، وتشمل الكشف في جميع الأمراض والمشكلات الصحية التي تؤثر على تحصيل الطالب دخل الفصل الدراسي، وقبل هذا المشكلات الصحية التي تهدد حياته.