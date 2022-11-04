حصاد «حياة كريمة» في أسبوع.. قوافل طبية وبيطرية تجوب المحافظات

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري «حياة كريمة» جاهدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، من أجل الارتقاء بحياة المواطن وتحسين حال الريف المصري، فتدشن العديد من المشروعات المختلفة، التي من شأنها تيسير أوجه الحياة على المواطنين الأكثر احتياجا في المناطق النائية والعشوائية، بالمحافظات الحدودية، كتوفير وتحسين حال الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهم.

حياة كريمة في الغربية

وتطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عدد من القوافل الطبية التي تنتشر في المحافظات المختلفة بشكل دوي، من أجل تقديم الخدمة الطبية الشاملة المجانية للمواطنين، فعلى مدار هذا الأسبوع، قامت المبادرة بالكشف على 2426 حالة، ونالت محالفظة الغربية نصيبها من قوافل حياة كريمة في يوم 27 أكتوبر الماضي، حيث تم تنظيم قافلة طبية بيطرية لخدمة أهالي مركز قطور قرية نشيل.

وجاءت القافلة الطبية بتعاون مشترك بين جامعة طنطا ومؤسسة حياة كريمة، ضمت 12 تخصصا طبيا، فضلا عن الكشف وصرف العلاج كان بالمجان، أما القافلة البيطرية كانت بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، والتي نجحت في علاج 333 رأس ماشية و3745 طائرا وتم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.

حياة كريمة في الوادي الجديد

وفي محافظة الوادي الجديد، انطلقت قوافل «حياة كريمة» في تقديم خدمتها للأهالي على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الماضي، التي نُظمت بتعاون مشترك بين جامعة الوادي الجديد ومؤسسة حياة كريمة.

وتواجدت قافلة حياة كريمة في مركز الفرافرة بقرية أبو منقار وقرية عثمان بن عفان، كانت برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية الطب، وبالتعاون مع الإدارة الطبية بالفرافرة.

وجاءت القافلة الطبية التي أطلقتها حياة كريمة في محافظة الوادي الجديد، تضم 12 تخصصا، سعيا من المبادرة في تقديم الخدمة الطبية المجانية الشاملة للأهالي هناك، وقامت القافلة بالكشف على المواطنين وصرف العلاج المجاني لهم، يأتي ذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.