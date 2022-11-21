محافظ المنوفية يناقش خطة إنشاء مركز الأورام بمنوف ومستشفى الشهداء

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الصحة، لتقديم الدعم اللازم وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، والدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الشئون الصحية.

إنشاء مركز أورام في منوف

واستهل محافظ المنوفية اجتماعه، بتكليف وكيل مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط، بالمتابعة الدقيقة لخطة إنشاء وتطوير وتوسعة مستشفيات الشهداء والسادات وأشمون ومركز الأورام بمنوف، واتخاذ إجراءات فورية لتحقيق نقلة نوعية بمنظومة العمل، وإعداد بيان عاجل بحصر التجهيزات والأجهزة الطبية بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة، لدعم المنظومة الصحية بكافة الاحتياجات اللازمة بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وعرض الموقف عليه تفصيلياً يوم الأحد القادم لاتخاذ اللازم.

فيما وجه المحافظ وكيل مديرية الشئون الصحية بمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتفعيل مجلس الأمناء بالمستشفيات ولائحة الخدمات الطبية الجديدة، لوضع حلول ومقترحات قابلة للتنفيذ لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، مؤكداً حرصه على تبني رؤى وأفكار جديدة تساهم في النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.

الخطة الاقتصادية للعام المالي الجديد

وخلال الاجتماع ناقش محافظ المنوفية الأعمال التحضيرية لإعداد الخطة الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجديد 2023 / 2024، موجهاً مدير عام التخطيط والمتابعة بتبني رؤى ومقترحات طموحة، وإدراج مشروع إقامة موقف سيارات جديد بقويسنا وسوق حضاري وموقف سيارات ببركة السبع، وإعداد تصور قابل للتنفيذ بهذا الشأن والعرض عليه.

يأتي ذلك بالإضافة لإعداد بيان بالمشروعات التنموية والاحتياجات اللازمة بكل مركز ومدينة على حدة، وخاصة قطاع تحسين البيئة لدعمه بالمعدات والتجهيزات اللازمة كونه قطاع هام وحيوي يمس المواطن بصورة مباشرة.

فيما وجه المحافظ بعقد اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم، بحضور مسئولي الجهات المعنية، لنهو كافة الملاحظات التي تعوق إجراءات تسليم المشروعات المنتهي تنفيذها بكافة القطاعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بنطاق مركزي أشمون والشهداء.