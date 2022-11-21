السجن 10 سنوات لسائق لتجارته في المخدرات بالإسكندرية.. «اتمسك بـ99 طربة حشيش»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف رئيس المحكمة، بالسجن 10 سنوات للمتهم «أ.ا.ح» وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبطه بحوزته 99 طربة حشيش.

جاء حكم جنايات الإسكندرية في القضية المقيدة، برقم 3636 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب.

تفاصيل القضية

بدأت أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم «أ.ا ح» سائق، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار.

99 طربة حشيش مع المتهم

جرى ضبط المتهم أثناء تواجده داخل سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة جلدية تحوي 99 طربة حشيش.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة للترويج لعملية البيع، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق بحق المتهم.