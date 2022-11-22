تفاصيل عودة علا غانم للدراما بعد غياب 6 سنوات.. كلمة السر «توحة»

تعود الفنانة علا غانم، إلى الساحة التليفزيونية مُجددًا، بعد غياب دام نحو 6 أعوام تقريبًا، منذ عرض مسلسل «طعم الحياة»، الذي عُرض عام 2017، إذ ستُشارك في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل 2023.

انطلاق تصوير مسلسل توحة منتصف ديسمبر المُقبل

وعلمت «الوطن»، أنّ علا غانم، تعاقدت على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم «توحة»، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وينتمي إلى الدراما الشعبية، ومن المُقرر انطلاق التصوير منتصف شهر ديسمبر المُقبل.

ويواصل المخرج محمد النقلي، مرحلة التعاقدات مع الفنانين حاليًا، لتسكين باقي الأدوار، تمهيدًا لإجراء بروفات الترابيزة، قبل انطلاق التصوير، ومن المُقرر عرضه في موسم رمضان عبر إحدى المنصات الرقمية.

تفاصيل آخر التجارب الدرامية لـ علا غانم

وكانت آخر تجارب علا غانم الدرامية، مسلسل طعم الحياة، الذي عُرض عام 2017، وهو مسلسل يتكون من عشرة قصص منفصلة وكل قصة تتكون من ثلاثة أجزاء، وهي: الوهم، الغريب، مشاعر، شغل بنات، الخيانة، شوق، الوردة الحمرا، الفتوة، قلم روج وردي، ساحر النساء.

ويُشارك في بطولة المسلسل، كلّ من ساموزين، وخالد سليم، وأحمد صلاح حسني، وعلا غانم، ونهال عنبر، وأيمن أبو زهرة، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبد العزيز حشاد.