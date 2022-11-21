«التعليم»: لا صحة لإلغاء الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيراً إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلن قريباً جميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية في المدارس على مستوى الجمهورية.

وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال عبدالله زلطة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ما يتردد حول عدم وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 غير صحيح، وأنه سيتم وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى أسئلة اختيار من متعدد، لافتاً إلى أن جميع الأسئلة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، موضحاً أن الوزارة تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية خلال سير العام الدراسي الجديد.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعتمد على الفهم

وأوضح عبدالله زلطة، أنه سيتم وضع إجراءات مشددة، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، منوهاً بأن الوزارة لم تتلق أي مشكلات تواجه سير العام الدراسي الجديد منذ بدايته في أكتوبر الماضي، وأن جميع المدارس تقوم بشكل دوري بتنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.

لن يتم منح إجازة مفتوحة لطلاب المدارس الخاضعة للصيانة

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي قرارات رسمية بمنح طلاب المدارس الخاضعة للصيانة إجازة الترم الثاني من العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن منح الطلاب إجازة مفتوحة حتى الترم الثاني غير صحيح.