أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. بينها مطروح وبورسعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تشهد عدة مناطق سقوط أمطار بنسبة 30% على فترات متفاوتة خلال اليوم، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وأوضحت «الأرصاد»، في بيان، أماكن سقوط الأمطار غدا في عدة محافظات ومناطق بالسواحل الشمالية الغربية، وهي «مطروح، سيدي عبدالرحمن، الضبعة، سيدي براني، الحمام، السلوم، العلمين، النجيلة»، وذلك بنسبة 30% على مدار اليوم، مع طقس غائم جزئيا.

حالة الطقس غدا

كما تضم قائمة أماكن سقوط الأمطار غدا، محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وبورسعيد ورفح وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بنسبة سقوط تصل إلى 30%، مع غيوم جزئية.

طقس القاهرة غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية عدم سقوط أمطار غدا بمحافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري «البحيرة، الإسكندرية، كفرالشيخ، دمياط، الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية»، ومحافظات الصعيد.