أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. أشدها على المناطق الساحلية

تتركز أماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات في عدة مدن شمالي البلاد، وهي: في السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والعلمين والضبعة وسيدي عبد الرحمن وفوكه والحمام، والإسكندرية وبعض مدن القناة وشمال الوجه البحري، في ظل انتشار الشبورة في بعض المدن المطلة على المسطحات المائية.

وتختلف أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات عن الأيام الماضية بعد انتهاء نوة المكنسة والتي شهدت أمطارًا غزيرة ضربت المدن الساحلية في غرب مصر، وتأثرت بها الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وبعض مدن القناة بينما من المتوقع ندرة الأمطار الجمعة.

حالة الطقس غداً

وتشهد حالة الطقس غدا الجمعة أجواء خريفية معتدلة نهارا مائلة للبرودة ليلًا على جميع محافظات السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ومدن القناة ومحافظات بحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء بينما تميل للبرودة على مختلف أنحاء البلاد.

درجات الحرارة في المحافظات

الإسكندرية 25 - 15

القاهرة 25 - 15

الجيزة 25 - 14

بنها 24 - 15

طنطا 24 - 16

كفر الشيخ 25 - 15

دمنهور 25 - 16

دمياط 24 - 15

بورسعيد 24 - 14

السويس 24 - 14

العريش 24 - 14

شرم الشيخ 27 - 21

مطروح 27 - 15

الغردقة 26 - 20

الوادي الجديد 26 - 12

الفيوم 25 - 14

بني سويف 25 - 13

أسيوط 25 - 13

سوهاج 26 - 14

قنا 26 - 16

الأقصر 27 - 15

أسوان 27 - 16

حلايب وشلاتين 23 - 19

السلوم 26 - 16