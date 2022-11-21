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ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية.. 5 جنيهات زيادة في الجرام

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مارينا رؤوف
03:44 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
الذهب

الذهب

ارتفعت أسعار جرام الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات، اليوم الاثنين؛ ليكون الارتفاع الثاني اليوم، وبحسب بيان شعبة الذهب في الغرف التجارية، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1300 جنيه بدلًا من 1295 جنيهًا للجرام.

وأوضح بيان الشعبة، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1486 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1114 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 869 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

أسعار الذهب ترتفع

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 10 آلاف و400 جنيه، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1746 دولارات للأوقية.

كان سعر جرام الذهب عيار 21، ارتفع بقيمة 7 جنيهات، في منتصف تعاملات اليوم، وفقًا لبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، وبلغ عيار 21 نحو 1295 جنيهًا بدلًا من 1288 جنيهًا للجرام.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.