سعر الذهب عيار 21 اليوم في منتصف التعاملات دون مصنعية

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم، وسجل عيار 21 سعر 1292 جنيهًا، دون مصنعية، فيما استقر عيار 24 في الصاغة، وفق ما كشفته شعبة الذهب بالجيزة.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم في مصر أسعارا متباينة حيث بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة بنحو 1107 جنيهات للبيع و1113 جنيهات للشراء، وسجل سعر عيار 14 861 جنيهًا، للبيع و865 جنيهًا، للشراء، ووصل سعر عيار 12 إلى 738 جنيهًا للبيع و742 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعر الأونصة 45,921 جنيه للبيع، وشراء 46,135 جنيه، وسجل عيار 24 نحو 1477 للبيع والشراء 1483جنيها، أما سعر عيار 22 فسجل 1354 جنيها للبيع و1360 جنيها للشراء، ووصل سعر عيار 21 إلى 1292 جنيهًا للبيع بينما سجل الشراء 1298 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بسعر 10,336 جنيها و10,384 جنيها للشراء، أما سعر كيلو الذهب فسجل 1,476,571 جنيها للبيع و1,483,429 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

وبيع سعر الذهب عيار 24 اليوم بسعر 1375 جنيها بما يعادل 55.98 دولار أمريكي، وعيار 18 سجل 1031 ما يعادل 41.99 جنيها، وعيار 14 بسعر 802.09جنيه بما يعادل 32.66 دولار، وعيار 12 بسعر 687.50جنيه بما يعادل 27.99 دولار، وعيار 9 وصل إلى 515.63 جنيه بما يعادل 20.99 دولار، وعيار 22 استقر عند 1,260 جنيه، بما يعادل 51.32 دولار، وعيار 21 اليوم 1,203 جنيه بما يعادل 48.98دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 9,625 جنيه بما يعادل 391.87دولار، وسعر كيلو الذهب 1,374,996 جنيه بما يعادل 55,981 دولار أمريكي.