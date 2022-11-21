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عاجل.. أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا 7 جنيهات منتصف تعاملات اليوم

كتب:

مارينا رؤوف
03:10 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
الذهب

الذهب

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 7 جنيهات، منتصف تعاملات اليوم، ووفقًا لبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1295 جنيهًا بدلًا من 1288 جنيهًا للجرام.

وأوضح بيان الشعبة، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1480 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1110 جنيهات للجرام، ووصل عيار 14 إلى 866 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب تخطى الـ 10ألاف

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 10 آلاف و360 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1742 دولارات للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.