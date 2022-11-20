سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية اليوم الأحد

استقر سعر الذهب اليوم الأحد، في محلات الصاغة، بسبب إجازة جزء كبير من قطاع المعدن الأصفر، وعلى المستوى العالمي بسبب إجازة البورصة، إذ سجل سعر الأوقية النقطة السعرية 1752 دولارا، بينما حافظ سعر جرام الذهب عيار 21، على قيمته ثابتة عند سعر 1288 جنيهًا، وسط توقعات وانتظار مستثمرين، ورجال الأعمال لبداية عمل البورصات العالمية غدا الاثنين.

سعر الذهب اليوم في مصر

وفي التقرير التالي، يعرض موقع «الوطن»، سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة وعالميًا، وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21، وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب، بالغرف التجارية بالقاهرة، التي جاءت على النحو التالي:

الأوقية: 1752 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1288 جنيها

الذهب عيار 24 سجل 1472 جنيها.

عيار 18 سجل 1104 جنيهات للجرام.

عيار 14 سجَّل 861 جنيها للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 10304 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب عيار 21

وحافظ سعر الجنيه الذهب، على نفس قيمته منذ أمس السبت، ليسجل 10304 جنيهات، وهو يعتبر من أهم المشغولات الذهبية التي يمكن الاستثمار فيها إذ يزن نحو 8 جرامات وهو من عيار 21.

أسعار الذهب عالميًا

أما على المستوى العالمي، حافظت أسعار الذهب على نفس قيمتها اليوم وأمس، بعد ارتفاع في ختام جلسات الجمعة الماضية، تأثرًا بانخفاض سعر الدولار الأمريكي في البورصات العالمية، إذ وصل سعر تداوله 1763.65 دولار للأونصة، بارتفاع 0.16%، وسط توقعات من المستثمرين باتجاه المعدن الأصفر نحو التراجع، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1765.60 دولار للأونصة، وفق موقع سكاي نيوز العربية.