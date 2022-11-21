وزير الصحة: القرنية المستوردة تتكلف 1500 دولار.. و1050 حالة على قوائم الانتظار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ قوائم انتظار زراعة قرنية العين تضمّ نحو 1050 حالة محرومة من نعمة الإبصار، موضحا أنّه يمكن لإجراء بسيط أن يغيّر حياتهم ويعيد إليهم النظ: «تكلفة القرنية الواحدة المستوردة 1500 دولار، ولا نعرف دقتها ومصدرها، لكن هي المتاحة حاليا».

قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية

جاء ذلك جلسة استطلاع عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية، في ضوء دعم جهود الدولة في هذا الشأن، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وطلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بحضور الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

40 ألف مريض يعانون من التراكوما

وأوضح وزير الصحة والسكان، أنّ الـ1050 حالة هي الأرقام المتاحة حاليا، وقد تتضاعف حال مناقشة الأمر بنطاق أوسع، لافقتا إلى أنّ الفترة من 2019 حتى 2022، شهدت زراعة 8.5 ألف قرنية، وهي أعداد متواضعة، بمعدل 2 لـ3 آلاف حالة سنويا: «في حوالي 50 ألف مريض عندهم مشاكل إبصار التراكوما بسبب حاجتهم لتغيير القرنية».

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تفعيل القانون الخاص بقرنيات العيون، لافتا إلى أنّها قضية مهمة جدا تتوافق فيها الجهات الرقابية التشريعية مع التنفيذية: «من هذا المنطلق تواصلنا مع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، ونتطلع لاتخاذ قرارات في ضوء مسؤوليتنا في إطار لوائح وقوانين موجودة بالفعل».

وتابع وزير الصحة، أنّ كثير من الأطباء يعزفون عن موضوع زراعة قرنية العيون، بسبب التخوفات، كما أنّ القرنية المستوردة تكلفتها كبيرة في ظل أزمة العملة الصعبة: «كثير من بنوك القرنيات والعيون في كثير من الجامعات أغلقت أبوابها».

وقال عبدالغفار: «عندنا قانون غير مفعّل ولا توجد شبهة قانونية في التبرع بقرنية العين بعد الوفاة، علما بأنّ تكلفة نقل القرنية من مواطن مصري لمريض 150 جنيها فقط، مقارنة بـ30 ألف جنيه حال استيرادها بالعملة الصعبة175.