وزير الصحة: 1611 طفلا أصيبوا بالفيروس التنفسي المخلوي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي لفيروس التنفسي المخلوي لا يدعو للقلق، وتم اكتشافه عام 1956، مشيرا الي تشخيص 1611 حالة حتى الآن، والإصابات منتشرة بين الأطفال الأقل من عامين.

إصدار كتيب للتعامل مع كافة الأمراض المعدية

وأكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، أنه قبل بداية العام الدراسي كانت هناك توجيهات من وزير الصحة بإصدار كتيب للتعامل مع كافة الأمراض المعدية أو فيما يتعلق بإصابة طلاب المدارس.

وأضاف قنديل خلال مؤتمر صحفي، أنه تم توزيع الكتيب على المنشآت الصحية بشكل مؤسسي للغاية مشيرا إلى أن وزارة الصحة لديها قدرة على حماية المواطنين ورصد أي مرض وتستجيب لأي طارئ من خلال القوي البشرية والمعامل.

حضر المؤتمر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.

انتشار الفيروسات التنفسية في وقت تغير الفصول أمر طبيعي

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أكدت أن انتشار الفيروسات التنفسية في وقت تغير الفصول، أمر طبيعي على مستوى العالم وليس مصر فقط، وأبرز الفيروسات التنفسية، فيروس الإنفلونزا والفيروس الغدي والفيروس التنفسي المخلوي.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن قطاع الطب الوقائي أجرى مسحة على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية ووجد أن 73% منهم مصابين بالفيروس التنفسي المخلوي وهو فيروس واسع الانتشار.

وحددت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض التنفسية للفيروس المخلوي تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وسيلان الأنف وفقدان الشهية والكحة والبلغم.