ضبط 2000 مخالفة في المترو والسكة الحديد و13 ألف قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة

كثّفت إدارات الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لشن حملات أمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 1997 قضية متنوعة في مجال مكافحة الظواهر السلبية في مترو الأنفاق والسكة الحديد.

قضايا مخالفات الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13168 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، فضلا عن ضبط 394 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود إدارة شرطة التعمير عن ضبط 43 قضية متنوعة، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات مباني، ومحلات دون ترخيص، وضبط 6 قضايا في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 1651 مخالفة مرورية متنوعة.