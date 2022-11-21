تفاصيل مشاركة محافظ سوهاج في ملتقى «التجار.. التحديات والحلول»

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في فعاليات ملتقى «التجار.. التحديات والحلول»، الذي عُقد بمقر الغرفة التجارية في سوهاج، بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، واللواء أشرف نصحي رئيس فرع جهاز حماية المستهلك في سوهاج، والنائب مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وعدد من التجار من مختلف مراكز المحافظة.

الملتقى يهدف لضبط الأسواق

ويأتي الملتقى في إطار العمل على مواجهة ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق، والتعرف على مشاكل ومتطلبات التجار، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأكد محافظ سوهاج أهمية الخروج من الملتقى بتوصيات جادة قابلة للتنفيذ، مؤكدًا حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام التجار، والعمل على تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها الملتقى.

توافر كافة السلع الغذائية في سوهاج

وتضمن الملتقى حوارًا مفتوحًا مع التجار حول أبرز مطالبهم، والمشاكل التي تواجههم، وسبل التعاون مع الأجهزة التنفيذية لضبط الأسواق، وعدم المغالاة في الأسعار، وأكد وكيل وزارة التموين خلال اللقاء، توافر كافة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن مديرية التموين تعمل على توفير كافة السلع، ووجود احتياطي كافي منها.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، إنّ ملتقى اليوم يهدف إلى التواصل والتكامل مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة وتجار القطاع الخاص، من أجل تحقيق مصلحة المواطن والتاجر معًا، بما يساهم في تحقيق توجهات القيادة السياسية بتذليل كافة التحديات التي تعترض سير عجلة التنمية الشاملة.