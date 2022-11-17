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وظائف شاغرة في محافظة سوهاج.. أعرف التخصصات والشروط

كتب:

فهد فكري بلوم
09:50 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
وظائف سوهاج

وظائف سوهاج

أعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة سوهاج عن توافر وظائف جديدة للراغبين في العمل، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريًا فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، على أن يتم التقدم للوظائف من خلال مكاتب العمل.

«الوطن» تستعرض الوظائف المتاحة في محافظة سوهاج والتفاصيل والشروط.

تفاصيل وظائف سوهاج

وكشف بيان صادر من القوى العاملة تفاصيل وظائف سوهاج، ومن المقرر استقبال طلبات الراغبين لفرص العمل من خلال مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة، لإرسال كشوف المتقدمين للشركات لترشيح الملتحقين بالوظائف المعلن عنها.

وظائف جديدة بالمنطقة الصناعية

كيوفرا لصناعات التحويلية، بالمنطقة الصناعية الثانية في حي الكوثر بسوهاج.

1 عامل إنتاج.

 عدد 10 سيلز - إناث.

عدد 2 استقبال - إناث.

عدد 5 فنانين - إناث.

الشروط

- عدد مؤهل عالي - متوسط.

السن - 22 -35 سنة.

- الراتب: 2400- 2600.

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بقلم فهد فكري بلوم