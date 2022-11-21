البرلمان يطالب بسرعة إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بـ«التعليم العالي»

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم، أزمة تأخر إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، بحضور الدكتور أحمد أبو حمزة، وكيل دائم للوزارة.

وطالب أعضاء اللجنة المشاركين في اجتماع، بأهمية الإسراع في إنشاء الوحدة لما تمثله من أهمية كبيرة في التعامل مع شكاوى الطلاب، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة أوضاع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكيل لجنة حقوق الإنسان

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، ضرورة إنشاء الوحدة لما تمثله من أهمية كبيرة في دعم ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن رفع الوعي بهذا الملف يخلق جيلا على دراية تامة بهذا الملف.

ودعا أبو العلا خلال الاجتماع إلى أهمية العمل على تمكين الطلاب بالجامعات من الحرية الأكاديمية بما يساهم في دعم الإبداع لدى الطلاب.

وحدة حقوق الإنسان

وأكد الدكتور أحمد أبو حمزة، ممثل وزارة التعليم العالي، أنه سيتم خلال 72 ساعة سيتم حل أزمة تأخر وحدة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الوزارة تراعي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات من حيث تسهيل تنقلهم وتوفير الأماكن المناسبة لظروفهم.

وأعلن أنه تم التوجيه بضرورة عمل وحدة حقوق الإنسان بكل الجامعات للتعامل مع الشكاوى، قائلا: «رؤساء الجامعات مستعدون لتلقي أي شكاوى بشأن ملف حقوق الإنسان».

من جهته طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتنسيق زيارة ميدانية للجنة بجامعة الجلالة كنموذج عن الجامعات الأهلية للإطلاع على ما تم في ملف حقوق الإنسان.

ودعا رضوان، ممثل وزارة التعليم العالي، بتوفير وسائل تواصل مع الجامعات المختلفة للتنسيق في شأن وحدات حقوق الإنسان، وللتعرف على كيفية التعامل مع شكاوى الطلاب في هذا الشأن.