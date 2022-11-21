وزيرة البيئة: تفعيل مبادرة المرأة الأفريقية العام المقبل

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن اليوم الخاص بالمرأة تم الإعداد له بالتعاون مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لافتة إلى أن يوم المرأة رفع الصوت لدعم المرأة الأفريقية، والمرأة بشكل عام هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية بالرغم من كونها الأكثر وعيا وقدرة على التعامل مع هذه القضية.

يوم المرأة في قمة المناخ

وأوضحت «فؤاد»، خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة مع الإعلامية رضوى حسن والمذاع على فضائية «DMC»، أنّ يوم المرأة في قمة المناخ ناقش الموضوعات التي تهم المرأة في قضية المناخ وعلى رأسها قضية التكيف التي لم ينظر إليها في المؤتمرات السابقة بشكل عميق، وكذلك إطلاق المبادرة الخاصة بتمكين المرأة للتكيف مع آثار تغير المناخ وخاصة المرأة الأفريقية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن يوم المرأة في قمة المناخ ركز على قطاعات خاصة بسد الاحتياجات الإنسانية، فالمرأة بشكل عام مسؤولة عن الطعام والشرب والطاقة، وتمت مراعاة ذلك في المبادرة من منظور التمكين الاقتصادي للمرأة، للتأكد من توفير مشروعات صغيرة ومتوسطة لها في إطار المبادرة، موضحة أنه يجرى وضع خطط العمل والخطوات الفعلية لتنفيذها على أرض الواقع في مطلع العام المقبل.