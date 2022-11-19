وزيرة البيئة: الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ نجحت في إنجاز الإجراءات المتفق عليها مع الأمم المتحدة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، إن مصر قدمت قصة ملهمة فى القدرة على تحويل شرم الشيخ لمدينة مستدامة، لتصبح نموذجاً حياً يعيشه رواد المؤتمر، ويتغنون به فى مختلف المحافل، كما سينظر العالم لما ستقدمه مصر من تكرار لهذا النموذج فى مدن مصرية أخرى.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة اليوم فى جلسة الاستدامة ضمن فعاليات اليوم الأخير لمؤتمر المناخ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير أيمن ثروت ممثلاً عن وزارة الخارجية، وممثلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وأكدت «فؤاد» أن تحقيق الاستدامة يقع ضمن التزامات الدولة المضيفة للمؤتمر تبعاً لاتفاقية الاستضافة، معربة عن فخرها بعرض الرئاسة المصرية للمؤتمر لما نجحت فى إنجازه من الإجراءات المتفق عليها مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى خطة الاستدامة التى تم إعدادها بعملية تشاركية وتشاورية مع السكرتارية، وتضمنت مجموعة من العمليات والإجراءات التى تحقق استدامة مؤتمر COP27 وتحقيق هدف الوصول إلى مؤتمر مناخ «صفر انبعاثات كربونية»، الذى سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء المؤتمر وإجراء الحسابات الخاصة بالانبعاثات الناتجة عنه.

ولفتت إلى تميز خطة استدامة COP27 عن المؤتمرات السابقة فى الإجراءات الطوعية التى اتخذتها الدولة لتحقيق الاستدامة فى المدينة المضيفة لمؤتمر شرم الشيخ، وتحقيق البعد الاجتماعى فى المنطقة الخضراء.

كما التقت وزيرة البيئة مع السيدة آنيكا ستراندهول، وزيرة المناخ والبيئة السويدية، على هامش ختام مؤتمر المناخ «COP27»، لبحث التعاون الثنائى لدفع ملف التنوع البيولوجى والنتائج المتوقعة من مؤتمر التنوع البيولوجى «COP15» فى مونتريال الشهر القادم، والنتائج المتوقعة لإعلان مؤتمر المناخ «COP27».