رصف طريق «بر أيسر ترعة نجع حمادي» في سوهاج بتكلفة 20 مليون جنيه

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، أعمال رصف طريق «بر أيسر - ترعة نجع حمادي»، وذلك عقب انتهاء الهيئة العامة للطرق والكباري من أعمال الرصف بنسبة 100%، بحضور المهندس محمد عبد العاطي، مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج، ومسئولي مجلس مدينة سوهاج.

يبلغ طوله 5 كيلو مترات

وقال محافظ سوهاج إن الطريق يقع في المنطقة من كمين السوهاجية وحتى الثلاث كباري، ويبلغ طوله 5 كيلو مترات وعرضه 15 مترا، وبلغت التكلفة الإجمالية لأعمال الرصف 20 مليون جنيه، وذلك عقب رفع كفاءة المرافق بالطريق.

ووجه محافظ سوهاج بالمتابعة الدورية للطريق ووضع العلامات والإرشادات المرورية اللازمة.

مشروعات «حياة كريمة» في المنشأة ودار السلام

وفي سياق آخر، تابع محافظ سوهاج الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرى مركز المنشأة ودار السلام.

وأشار «الفقي» إلى أن خطة المبادرة تشمل أيضا إنشاء ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وإنشاء مجمعات للخدمات الحكومية، ومجمعات للخدمات الزراعية.