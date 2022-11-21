وزيرة البيئة: المنطقة الخضراء صممت خصيصا لاستيعاب الشباب والمرأة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي من أجل تدريب الشباب ومشاركتهم في قمة المناخ، لافتة إلى أن المنطقة الخضراء صممت خصيصا لاستيعاب الشباب والمرأة والمجتمعات المحلية، وجناح التصميم وإعادة استخدام المنسوجات خصص لتمكين الشابات المصريات لإعادة استخدام الأقمشة في شكل تصميمات قابلة للتصدير.

تمكين الشابات في مشروع إعادة استخدام القماش

وأوضحت «فؤاد» خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة مع الإعلامية رضوى حسن والمذاع على فضائية «DMC»، أن الهدف من تمكين الشابات في مشروع إعادة استخدام القماش هو تشغيل مزيد من الأسر التي تعمل على صناعة المنسوجات اليديوية في صعيد مصر، بالإضافة للشباب الموجود في المنطقة الخضراء الذي يعمل على في إعادة تدوير البلاستيك يحافظ على البيئة وفي نفس الوقت يجد فرصة عمل مناسبة لقضية تغير المناخ.

تطوير المحميات الطبيعية

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مدينة شرم الشيخ تتسم بـ4 مكونات رئيسية منها زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومكون إدارة المخلفات الصلبة، ومكون السياحة الخضراء، ومكون تطوير المحميات الطبيعية، ومكون النقل الكهربائي وعملية التشجير بدعم من محافظ جنوب سيناء، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ النموذج بالتعاون مع الوزارات في باقى المحافظات.