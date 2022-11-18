وزيرة البيئة بسنغافورة: علينا التعامل مع التغير المناخي بشكل فعال وجدّي

قالت جريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة بدولة سنغافورة، إن مؤتمر المناخ منصة مهمة لجميع الأطراف، للنظر فيما تسميها الإجراءات والتنفيذ والشراكات، وعلينا أن نتعامل مع التغير المناخي بشكل فعال وأن نتعاون ونرفع طموحاتنا من أجل أن نصل إلى صفر انبعاثات بشكل أسرع، وننظر أيضا للتنفيذ.

على الدول المتقدمة تنفيذ وعدها للدول النامية

وأضافت «فو»، خلال لقاء خاص مع «القناة الأولى»، على هامش مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، أنها تعتقد أن هناك العديد من طرق التعاون، ووعد تمويل الدول النامية يجب أن تنفذه الدول المتقدمة، وأن تطمئن الدول النامية.

وتابعت: «علينا أن ننظر في التنفيذ خلال قمة المناخ الحالية، بجانب الشراكات، وهناك العديد من التكنولوجيات الموجودة والموارد والأفكار التي تدور حولنا جميعا، وإذا ما استطعنا جمع أفكارنا ومواردنا فأعتقد اننا يمكن أن ننتقل على عالم أفضل يعتمد على التخفيف والتكيف في الوقت ذاته».

وواصلت: «أعتقد أن مسألة التمويل ستخضع لمفاوضات شديدة والوقت لازال مبكرا ولكن أعتقد أن هناك العديد من الشراكات مع القطاع الخاص، فالشركات عليها أن تأخذ هي أيضا إجراءات وأفعال، لذا نحن بحاجة إلى تنشيط رأس المال والقدرات والتكنولوجيات من أجل الاستثمار والتمويل».

واستكملت: «بجانب التمويل العام من الحكومة يمكن أيضا للقطاع الخاص أن يقدم بعض الموارد، ونحن نأمل ذلك، وسنغافورة باعتبارها مركزا ماليا في آسيا تأمل في أن نلعب هذا الدور في منطقتنا».

أول خطوة للتحول الأخضر

وكشفت عن أول خطوة قامت بها سنغافورة للتحول الأخضر برفع ضريبة الكربون، فقد فرضوا ضريبة على جميع مصادر الانبعاثات الكبرى، وتمثل هذه الضريبة تكلفة لإنتاج غازات الدفيئة.