تحرير 106 محاضر وضبط 700 كيلو أرز قبل بيعها في السوق السوداء بجنوب سيناء

أكد المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمنافذ التجارية، بناء على توجيهات الدكتور علي مصلحي، وزير التموين، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، موضحا أن المديرية قامت بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وكافة المنشآت التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك.

وأوضح «عبد القادر»أن الحملات شملت كل مدن محافظة جنوب سيناء، برئاسة إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين، وجرى ضبط وتحرير محاضر متنوعة، أبرزها 700 كيلو أرز مخزنة لبيعها في السوق السوداء.

106 محاضر للمخالفين

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، إن الحملة استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومناطق بيع الأغذية والمشروبات، وتمكنت من تحرير 106 محاضر متنوعة.

الامتناع عن بيع 700 كيلو أرز

وأضاف وكيل تموين جنوب سيناء، أن الحملة قامت بتحرير 106 محاضر تموينية، جاءت كالتالي:

- تحرير 10 محاضر سلع مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على 5 أطنان دقيق 72% بدون فواتير، ومصادرة 3991 علبة سجائر مهربة دون فواتير، والتحفظ على 87 كيلو لحوم معبأة دون بيانات دالة على مصدرها، والتحفظ على 700 كيلو أرز ممتنع عن بيعها.

- محضر انتهاء الصلاحية لسوبر ماركت بمنطقة وادى فيران، وجرى ضبط والتحفظ على عدد 1790 قطعة حلوى.

- تحرير 50 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.

- 20 محضرا لبيع بأزيد من السعر.

- 24 محضرا متنوعا بينها عدم حمل شهادة صحية.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المخالفات للنيابة العامة.