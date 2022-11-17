محافظ جنوب سيناء: مكاسب استضافة مصر لمؤتمر المناخ «نصر» للدولة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ أصبحت في مصاف المدن العالمية، مشيرًا إلى استقباله أول أمس رئيس البرازيل، وأبدى إعجابه بالمدينة من قبل أن يزور معالمها، إذ أصبح لها سمعة عالمية، من خلال الإعلانات العالمية والصور التي ترسلها السفارات، واصفًا مكاسب استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، بأنه نصر ويعود على الدولة المصرية بفوائد متعددة.

مؤتمر مرتقب بالتعاون مع القطاع الخاص

وأضاف «فودة» في حوار على هامش مؤتمر المناخ COP 27 مذاع على فضائية «النيل للأخبار» أنه بعد الانتهاء من أعمال مؤتمر المناخ COP 27، يجرى عقد مؤتمر كبير بمشاركة القطاع الخاص لتعزيز التحول الأخضر لمدينة شرم الشيخ والحفاظ على المكاسب وتطوير هذا التحول.

وتابع: «إحنا يوميًا بنشتغل في اليوم 17 ساعة، وإن شاء الله إحنا هنحافظ ونطور كمان، ونطور مدن تانية»، لافتًا إلى أن هناك خطة لتحويل سانت كاترين ودهب والطور إلى مدن خضراء.

نستهدف استقبال 30 مليون سائح العام المقبل

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن شرم الشيخ تغيرت عن السابق وأصبحت مدينة جديدة لائقة بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا التطور ستشهده محافظات مصر، ويصبح هناك المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، إذ أن مصر الآن تكتب تاريخا جديدا.

وأعرب عن سعادته لمعاصرة هذا التاريخ، موضحا أن مصر ستشهد العديد من الجلسات والمناقشات والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين، لاستهدافها تنشيط السياحة لتستقبل 30 مليون سائح بداية من العام المقبل.