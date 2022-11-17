محافظ جنوب سيناء: العالم أصبح على علم بجهود مصر في قضية المناخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن العمل يبدأ بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر المناخ COP 27، في تمام السابعة صباحًا، لافتًا إلى إجراءه لقائين مهمين صباحًا، الأول مع وزير البيئة الهولندية، التي أهدت محافظة جنوب سيناء 45 دراجة، سيقوم الوفد الهولندي بتسليمها للمحافظة السبت المقبل، عقب انتهاء الأعمال، تشيجيعًا منها للمواطنين باستخدام الدراجات داخل المدينة الخضراء مدينة شرم الشيخ، إذ أثنت الوزيرة الهولندية على مدينة شرم الشيخ كثيرًا، منوهًا بأن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بمجال المناخ، أصبح العالم على علم بها.ٍ

تحويل شرم السيخ مدينة خضراء بـcop 27

أضاف فودة، في حوار على هامش مؤتمر المناخ COP 27 مذاع على فضائية «النيل للأخبار»، أن اليوم شهد كلمة منه أمام جلسة المدن المستدامة، إذ خصص للكلمة 5 دقائق، وهو أكثر من الوقت المحدد للكلمات داخل الجلسة التي لا تستغرق أكثر من دقيقتين، مشيرًا إلى أن كلمته تتضمنت كيفية تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء خلال 5 أشهر، والإنجاز المتحقق في تقليل التلوث بالمدينة، إضافة إلى تقليل الانبعاثات وزيادة نسبة الأكسجين.

مراكز وتصنيفات متقدمة لمنشآت مصرية

أوضح محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ حصلت على مركز المرونة والصمود أمام الكوارث من الأمم المتحدة، إضافة إلى تصنيف مستشفى شرم الشيخ كمستشفى أخضر، وهو الأول من نوعه بقارة أفريقيا، والثاني عربيا بعد مستشفى موجود بالمملكة العربية السعودية.