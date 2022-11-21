جامعة مصر التكنولوجية الدولية تعلن جدول انتخابات الاتحادات الطلابية

أعلنت جامعة مصر التكنولوجية الدولية، عن البدء فى إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022-2023، بالكليات الثلاث بالقاهرة والفيوم وأسيوط، وفقاً للجدول والمعتمد من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، مؤكدة أنه يمكن الاطلاع على أي معلومات من إدارة رعاية الشباب بكل كلية.

استعدادات انتخابات الاتحادات الطلابية

وقال الدكتور محمد عبدالرحمن، القائم بأعمال جامعة مصر التكنولوجية الدولية، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات، موضحاً أنه تم تشكيل اللجان الخاصة باستقبال أوراق الترشح وفحصها من قبل أساتذة الجامعة، مؤكداً على الالتزام الكامل بالمواعيد التي أقرتها وزارة التعليم العالي.

وأضاف «عبدالرحمن»، لـ«الوطن»، أن الانتخابات حق لأي طالب طالما تنطبق عليه الشروط، موضحاً أن الشروط عامة على كل الجامعات، ومن بينها، أن يكون الطالب حسن السير والسلوك وعدم الإنتماء لأي أحزاب أو كيانات سياسية.

جدول انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023

- يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر الجاري: فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات.

- يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري: إعلان الكشوف المبدئية.

- يوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر الجاري: تلقي طلبات الطعون.

- يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر الجاري: فحص الطعون.

- يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر الجاري: إعلان الكشوف النهائية.

- يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر المقبل: الدعاية الانتخابية.

- يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر المقبل: انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج.

- يوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر المقبل: انتخابات الإعادة.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر المقبل: انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات.

- يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر المقبل: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

- يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر المقبل: انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.