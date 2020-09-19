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قبول أوراق 7 مرشحين للنواب في ثالث أيام الترشح بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
08:29 م | السبت 19 سبتمبر 2020
تزاحم المرشحين وأنصارهم أمام اللجنة

تزاحم المرشحين وأنصارهم أمام اللجنة

واصلت لجنة تلقي أوراق المرشحين لمجلس النواب عن جميع دوائر محافظة المنوفية، اليوم، استقبال أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب، في محكمة شبين الكوم الكلية.

وشهد اليوم الثالث، السبت، تقدم 7 مرشحين جدد بأوراقهم، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم على مدار 3 أيام، منذ الخميس الماضي، إلى 112 مرشحاً.

واستقبلت اللجنة اليوم كلاً من "هاني عبد المنعم عبد ربه"، بدائرة شبين الكوم، وحصل على رمز الفراشة، و"السيد محمود الشامي"، دائرة السادات ومنوف وسرس الليان، رمز السفينة، و"محمود محمد يوسف"، دائرة الباجور، رمز التليفون المحمول، و"محمد صلاح زعقوق"، دائرة تلا والشهداء، رمز حقيبة اليد، و"إبراهيم فتحي عبد اللطيف"، دائرة بركة السبع وقويسنا، رمز برج الحمام، و"علاء عبد المجيد موسى"، دائرة شبين الكوم، رمز التليفون المحمول، و"يوسف عبد الله"، دائرة شبين الكوم، رمز الجرس.

يُذكر أن نحو 207 مرشحين محتملين لانتخابات مجلس النواب عن دوائر محافظة المنوفية، قاموا بإجراء الكشف الطبي في المستشفيات الأربعة المخصصة للكشف على راغبي الترشح للانتخابات بمختلف مراكز محافظة المنوفية. 

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