بلا مشاكل.. انتهاء اليوم الأول لتقديم أوراق الترشح لـ"الشيوخ" بالبحيرة

أنهت محكمة دمنهور الابتدائية، برئاسة المستشار صادق بلال، اليوم الأول لتلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة، وفقًا للإجراءات التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات.

وبدأت اللجنة أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت حتى الخامسة مساءً، ولم ترصد أي شكاوى من المرشحين المتقدمين اليوم.

وقال رئيس محكمة دمنهور، إن المرشح يقوم بتقديم أوراقه واستكمال الأوراق الباقية في اليوم التالي، مؤكدًا إنه متاح لجميع الراغبين في الترشح بتقديم كافة المستندات والأوراق اللازمة التي تثبت تبعيتهم لدائرة محافظة البحيرة، حتى قبل انتهاء المدة المحددة من اللجنة العامة والتي تنتهي يوم السبت المقبل.

وتوافد عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بالمحافظة.

يذكر أن حزب مستقبل وطن بالمحافظة أعلن عن خوض انتخابات مجلس الشيوخ على مقاعد المحافظة الفردية البالغ عددها 7 مقاعد من بينهم نواب ومرشحين سابقين.

فيما أعلن فيه حزب النورعن خوض الانتخابات بمرشحين على 4 مقاعد فردية، بينهم عضو مجلس شورى "سابق" وأمين حزب النور بالمحافظة.