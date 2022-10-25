«حماة الوطن»: توصيات المؤتمر الاقتصادي بمثابة استراتيجية وطنية للصناعة

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ومقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي جاءت انعكاسا واضحا لما ناقشه الخبراء خلال الجلسات الحوارية والنقاشية، والتي يمكن من خلال تنفيذها دفع عجلة الاقتصاد، من خلال الإجراءات التحفيزية التي ستقدم لأصحاب المصانع والقطاع الخاص بشكل عام.

استراتيجية وطنية للصناعة

وأثنى «شلبي»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على ما جاء من توصيات تتبلور في إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة المصرية، والتي تساعد على بناء الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري .

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن التوصيات شاملة لكل القطاعات الاقتصادية، بما يجعل الإسرع في تنفيذها مؤشر على صدق النوايا الحكومية تجاه تحسين الوضع الاقتصادي الحالي والمتأثر بأوضاع وأزمات اقتصادية عالمية، مشيدا بتوجيه الرئيس السيسي بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وعدم تحمل المواطن أي أعباء إضافية.

تصريحات الرئيس في ختام المؤتمر الاقتصادي

وتمثلت أبرز تصريحات الرئيس السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي 2022، فيما يلي:

- ملتزمون بتنفيذ التوصيات التي جرى الاتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادي.

- من المهم عقد مؤتمر سنوي بشأن الاقتصاد المصري.

- كل القضايا تُطرح في الحوار الوطني.

- أعتبر نفسي إنسانًا طُلب منه التدخل لحماية وطنه.

- كرم ربنا على مصر كان فوق الخيال.

- الظروف والتحديات التي يواجهها العالم تحتاج إلى جهود وتواصل مستمر.

- حرصنا على تماسك الدولة المصرية.

- نحتاج لتوحيد أدبيات التعامل مع الواقع.

- نحتاج لتطوير الفهم تجاه دور الدولة.

- هناك إجراءات أخرى تتكامل مع الشق الاقتصادي لإنجاحه.

- للإعلام دور مهم في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

- ندعو القطاع الخاص للعمل في المشروعات المطروحة.

- كل قطاعات الدولة المصرية كانت تشهد حالة من التردي.

- الحكومة تبذل جهدا جبارا لتحقيق التنمية في مصر.

- يتم طرح المواني للقطاع الخاص بغرض التشغيل فقط.

- نحيي الجيش لدوره في دعم الدولة وتحقيق التنمية.

- المواطنون يرون ما يجري تنفيذه من أعمال على أرض الواقع.

- نسعى لتحقيق التوازن في إدارة الدولة.

- إنشاء الجامعات الأهلية جاء ضمن مسار لتطوير العملية التعليمية.

- المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة تقدم كشف حساب سنوي بما يجري إنجازه في مختلف القطاعات.