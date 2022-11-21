44 قتيلا في زلزال بالقرب من جزيرة «جاوة» الإندونيسية وتحذيرات من التوابع

قالت السلطات في إندونيسيا إن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب جزيرة جاوة الرئيسية، اليوم، ما أسفر عن مقتل 44 شخصا على الأقل وإصابة المئات.

وكان مركز الزلزال في «سيانجور»، بجاوة الغربية وشعر به السكان في جاكرتا العاصمة، حيث هرع الكثيرون إلى الشوارع، وقال المتحدث باسم حكومة بلدية سيانجور لوكالة فرانس برس، إن العشرات قتلوا وهناك 44 حالة وفاة، وأضاف أن آلاف المنازل تضررت، وقال مسؤول الإدارة المحلية في المدينة الأكثر تضررا إن معظم القتلى كانوا في مستشفى واحد، دون أن يقدم رقما محددا، وسط إجراءات لإخلاء المزيد من البلدات المجاورة.

20 شخصًا لقوا حتفهم في مستشفى واحد

ونقلت الوكالة الفرنسية تصريحًا عن «هيرمان سهيرمان»، مسئول الإدارة المحلية، قال فيه إن 20 شخصًا لقوا حتفهم في مستشفى واحد، ويعالج 300 آخرين، وأصيب معظمهم بكسور نتيجة حصارهم تحت الأنقاض، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن الزلزال دمر متاجر ومستشفى ومدرسة داخلية إسلامية، وعرضت تقارير تليفزيونية منازل متهدمة وأنقاض في سيانجور.

وقال «سهيرمان»، إن أقارب القتلى تجمعوا في مستشفى سايانج وخشوا من ارتفاع عدد القتلى حيث قد يكون هناك المزيد من السكان محاصرين: «هذا المستشفى يتعامل مع حالات الطوارئ، واستمرت سيارات الإسعاف في الوصول من القرى».

تأثر العاصمة جاكرتا بالزلزال

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في البلاد من مزيد من الزلازل، حيث صرح رئيس وكالة الأرصاد الإندونيسية دويكوريتا كارناواتي من توابع محتملة للزلزال، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة، في حين لم يسفر عن أي وفيات أو أضرار جسيمة جاكرتا، وشاهد مراسل وكالة فرانس برس مئات الأشخاص ينتظرون خارج منازلهم بعد الزلزال، بعضهم يرتدي خوذات صلبة للحماية من الحطام المتساقط.